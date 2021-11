హంతక ప్రభుత్వం.!రాబందుల ప్రభుత్వం.!దేశం నుంచి బీజేపిని తరిమికొట్టాలి.!నిప్పులు చెరిగిన కేసీఆర్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు కేంద్ర బీజేపి ప్రభుత్వంపై మరోసారి విరుచుకు పడ్డారు. ధాన్యం కొనుగోలు విషయంలో మాట మార్చిందని, స్థానిక బీజేపి నేతలు రైతాంగానికి అవాస్తవాలు చెప్తూ గందరగోళం సృష్టిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ధాన్యం కొనుగోలు అంశంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం మెడ మీద కత్తిపెట్టి రాయించుకున్నారని, ఇది కేంద్రప్రభుత్వ దుర్మార్గపు చర్య కాదా అని ప్రశ్నించారు. బీజేపిది కసాయి పాలన అని చెప్తూనే కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి పై నిప్పులు చెరిగారు. చేతకాని అసమర్థుడు, దద్దమ్మ కిషన్ రెడ్డి అని మండిపడ్డారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం రైతు వ్యతిరేక, హంతక ప్రభుత్వమని దేశం నుంచి తరిమికొట్టాలని చంద్రశేఖర్ రావు పిలుపునిచ్చారు.

English summary

Telangana Chief Minister Chandrasekhar Rao has once again lashed out at the central BJP government. He said that the word had changed in the matter of buying grain and local BJP leaders were creating confusion by telling untruths to the farmers.