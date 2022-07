Telangana

oi-Garikapati Rajesh

ఎన్నిక‌ల‌కు ఇంకా స‌మ‌యం ఉన్న‌ప్ప‌టికీ తెలంగాణ‌లో మాత్రం రాజ‌కీయ వేడి కాక‌పుట్టిస్తోంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర స‌మితి, కాంగ్రెస్‌, భార‌తీయ జ‌న‌తాపార్టీ మ‌ధ్య రాబోయే ఎన్నిక‌ల్లో హోరాహోరీ పోరు త‌ప్ప‌ద‌ని అనేక స‌ర్వేలు స్ప‌ష్టం చేస్తున్నాయి. టీఆర్ఎస్ ఒక‌వైపు బీజేపీతో, మ‌రోవైపు కాంగ్రెస్‌తో యుద్ధం చేస్తోంది. కాంగ్రెస్ స‌వాల్ విసురుతుండ‌గా , బీజేపీ సమర శంఖం పూరిస్తోంది.

English summary

In the Atmasakshi survey, it has once again been revealed that Telangana Rashtra Samithi is the title of the people