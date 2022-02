4ఏళ్ల స్నేహం తర్వాత బాబు దిక్కారం.!7ఏళ్ల స్నేహం తర్వాత కేసీఆర్ దిక్కారం.!ఏపి ఫలితం తెలుసు.!మరి ఇక్కడ.?

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : రాజకీయాల్లో శాశ్వత మిత్రులు, శత్రువులు ఉండరు అంటారు. కాని రాజకీయాల్లో శత్రుత్వానికి మాత్రం అనేక జన్మలుంటాయని తెలుస్తోంది. రాజకీయ పార్టీల మద్య స్నేహం చిగురించే మాట పక్కన పెడితే శత్రువుగా మారే అంశాలు మాత్రం క్షణక్షణం ఉద్బవిస్తూనే ఉంటాయి. స్నేహపూర్వక సుదీర్గ ప్రయాణం కొనసాగుతున్నప్పటికీ రెండు రాజకీయ పార్టీల మద్య వివాదాలు రాజుకోవడానికి మాత్రం రెప్పపాటు కాలం పట్టదు. ఏపిలో 2014 ఎన్నికల తర్వాత కేంద్ర బీజేపితో నాలుగేళ్లు స్నేహం చేసిన నారా చంద్రబాబు నాయుడు విడిపోవడానికి క్షణం పట్టలేదు. తర్వాత జరిగిన ఎన్నికల్లో ఫలితం ఏంటో అందరికి తెలిసిందే.!

English summary

The two Telugu states are aware of the situation of Chandrababu Naidu who was at loggerheads with the Central BJP.! Now CM Chandrasekhar Rao, who is moving forward with the same strategy, is having a heated discussion in the two Telugu states on what the situation is.