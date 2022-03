రేవంత్ రెడ్డి చంచల్ గూడ జైలులో చిప్పకూడు తిన్న 420: బాల్క సుమన్ రివర్స్ ఎటాక్

Telangana

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికార టీఆర్ఎస్, ప్రతిపక్ష కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతల మధ్య మాటల యుద్ధం కొనసాగుతోంది. తాజాగా రాహుల్ గాంధీ తెలంగాణ రైతాంగం పక్షాన ప్రతి ధాన్యం గింజ కొనుగోలు చేసే దాకా కాంగ్రెస్ పార్టీ పోరాటం చేస్తుందని, టీఆర్ఎస్, బిజెపిలు రైతుల శ్రమ దోచుకుంటూ రాజకీయాలు చేస్తున్నారని చేసిన వ్యాఖ్యలపై కవిత, కేటీఆర్ లు రాహుల్ గాంధీని టార్గెట్ చేస్తూ విమర్శలు గుప్పించారు. దీంతో కవిత, కేటీఆర్ లపై రేవంత్ రెడ్డి మండిపడ్డారు.

Balka suman reverse attack on Revanth reddy remarks over KTR, slams revanth reddy was an outsourcing agent to the BJP, revanth is a 420 he went to Chanchalguda jail.