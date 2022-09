నిరూపిస్తే రాజీనామా చేస్తా... సీఎం కేసీఆర్ కు బండి సంజయ్ ప్రతిసవాల్

Telangana

బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ నేడు అసెంబ్లీలో తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. నేడు నాలుగో విడత ప్రజా సంగ్రామ పాదయాత్ర కుత్బుల్లాపూర్ లో ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో, అక్కడ నిర్వహించిన బహిరంగ సభలో బండి సంజయ్ కెసిఆర్ పై మండిపడ్డారు. సీఎం కేసీఆర్ అసెంబ్లీలో చేసిన సవాల్ స్వీకరిస్తున్నానని బండి సంజయ్ ప్రతి సవాల్ విసిరారు. కేంద్ర విద్యుత్ సంస్కరణ బిల్లులోవ్యవసాయ మోటర్లకు మీటర్ల అంశం ఉందని, లేదని నిరూపిస్తే తాను రాజీనామా చేస్తానని కెసిఆర్ చేసిన సవాల్ కు బండి సంజయ్ ప్రతి సవాల్ విసిరారు.

English summary

Bandi Sanjay, who is accepting the challenge of KCR in the Telangana Assembly, has thrown challenge that he will resign if it is proved that there is a meter element in the electricity reform bill.