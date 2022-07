మూడోవిడత ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర ఆగస్ట్ 2 నుండి.. బండి సంజయ్ ఏమన్నారంటే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మూడవ విడత ప్రజా సంగ్రామ యాత్రను కొనసాగించడానికి బిజెపి ప్రణాళికను సిద్ధం చేసింది. ఆగస్టు 2వ తేదీ నుండి బండి సంజయ్ మూడో విడత ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర కొనసాగనుంది. ఇప్పటికే రెండు దఫాలు ప్రజా సంగ్రామ యాత్రను కొనసాగించిన బండి సంజయ్ ప్రజాక్షేత్రంలోకి వెళ్లి ప్రజల సమస్యలను నేరుగా తెలుసుకోవడంతో పాటు టిఆర్ఎస్ పార్టీ వైఫల్యాలను ప్రజాక్షేత్రంలో ఎండగట్టారు. ఇదే సమయంలో పార్టీ శ్రేణులకు నూతన ఉత్సాహాన్ని ఇస్తూ బండి సంజయ్ తన పాదయాత్రను కొనసాగించారు. ఇక తాజాగా మరోమారు పాదయాత్ర కు రెడీ అవుతున్నారు తెలంగాణ బిజెపి అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్.

English summary

Bandi Sanjay announced third phase of Praja Sangrama Yatra will start from August 2. Bandi Sanjay said that Congress will hold the Sirisilla Sabha on the same day, and Congress and TRS are trying to reduce the BJP's graph together.