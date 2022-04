కేసీఆర్.. ప్లీనరీలో ఈ 21 ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పు: బండి సంజయ్ ప్రశ్నాస్త్రాలు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

టీఆర్ఎస్ ప్లీనరీ సందర్భంగా తెలంగాణ బిజెపి అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ టిఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత కెసిఆర్ కు పలు ప్రశ్నలను సంధించారు. సీఎంగా టిఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా కెసిఆర్ తన ఎనిమిది సంవత్సరాల పాలనలో ఏం ఒరగబెట్టారో మూడున్నర కోట్ల తెలంగాణ ప్రజానీకానికి సమాధానం చెప్పాలని బండి సంజయ్ డిమాండ్ చేశారు. ఎనిమిది సంవత్సరాలు టిఆర్ఎస్ పాలనలో జరిగిన వైఫల్యాలు, నియంతృత్వ పోకడలు, ప్రజాస్వామ్య హననం, అవినీతి, కుటుంబ పాలన వంటి అంశాలను ప్రస్తావించిన బండి సంజయ్ కెసిఆర్ అసమర్థ పాలన పై వెయ్యి ప్రశ్నలు అడిగినా తక్కువే అంటూ ఎద్దేవా చేశారు.

English summary

KCR .. Answer these 21 questions in the TRS Plenary, said Bandi Sanjay. Bandi Sanjay, who mentioned election promises and many problems in the state, broke down on KCR.