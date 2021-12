ఆ నియోజకవర్గాల్లో బీజేపీకి అనుకూల పవనాలు; మిషన్19తో విజయం సాధించాలి: బండి సంజయ్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని పరిస్థితిని చెప్పి, ప్రభుత్వంపై ప్రజల్లో వచ్చిన వ్యతిరేకతపై వ్యాఖ్యలు చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న మొత్తం 19 ఎస్సీ నియోజకవర్గాలపై ఫోకస్ పెట్టిన బండి సంజయ్ ఆయా నియోజకవర్గాల పరిస్థితి, అక్కడి ప్రజల్లో ప్రభుత్వంపై ఉన్న వ్యతిరేకతను ఏ విధంగా బిజెపి ఓటు బ్యాంకుగా మార్చుకోవాలో హైదరాబాద్లోని ఓ ప్రైవేట్ హోటల్లో నిర్వహించిన సమీక్ష సమావేశంలో వెల్లడించారు. ఎస్సీ నియోజకవర్గాల్లో పార్టీ పరిస్థితి పై మిషన్ 19 పేరుతో నిర్వహించిన సమీక్షా సమావేశంలో బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

Focusing on all the 19 SC constituencies in Telangana state, Bandi Sanjay said there were positive winds blowing for the BJP. There, Bandi Sanjay directed party cadre to succeed with Mission 19.