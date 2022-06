ఆ డబ్బులు రైతులకు తక్షణం ఇవ్వండి: సీఎం కేసీఆర్ కు బండి సంజయ్ బహిరంగలేఖ

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

రాష్ట్రంలో అనేక సమస్యలపై తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ను టార్గెట్ చేస్తూ బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకు పడుతున్న విషయం తెలిసిందే. తాజాగా యాసంగి వడ్లు కొనుగోలు చేసిన డబ్బులను వెంటనే రైతులకు చెల్లించాలని డిమాండ్ చేస్తూ బండి సంజయ్ సీఎం కేసీఆర్ కు బహిరంగ లేఖ రాశారు. ఆ లేఖలో బండి సంజయ్ పలు అంశాలను ప్రస్తావించారు.

English summary

BJP state president Bandi Sanjay wrote an open letter to CM KCR. In the letter, Bandi Sanjay said that the money should be given immediately to the paddy bought in summer season and investment assistance should be given to the farmers..