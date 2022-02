వారికి అడుగడుగునా అవమానాలే.. సీఎం కేసీఆర్ కు బండి సంజయ్ బహిరంగ లేఖ!!

Telangana

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ను బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ నిత్యం టార్గెట్ చేస్తూనే ఉన్నారు. గత కొంత కాలంగా అధికార టీఆర్ఎస్ కు, బీజేపీకి మధ్య ప్రచ్చన్న యుద్ధం జరుగుతుంది. నిత్యం ఒకరిపై ఒకరు విమర్శలు, ప్రతి విమర్శలు, సవాళ్లు, ప్రతి సవాళ్ళతో రాజకీయాలను రసవత్తరంగా మారుస్తున్నారు. తాజాగా బండి సంజయ్ సీఎం కేసీఆర్ కు ఒక బహిరంగ లేఖ రాశారు. ఈ లేఖలో పంచాయతీ కార్యదర్శులపై జరుగుతున్న దాడులను బండి సంజయ్ తీవ్రంగా ఖండించారు.

Bandi Sanjay wrote an open letter to CM KCR. In the letter, Bandi Sanjay strongly condemned the ongoing attacks on Junior panchayat secretaries. Sanjay demanded that their jobs be regularized and that the pay scale be implemented.