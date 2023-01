హైదరాబాద్ లో సర్జికల్ స్ట్రైక్.. కేసీఆర్ ను టార్గెట్ చేసి బండి సంజయ్ సంచలనం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. సీఎం కేసీఆర్ పిఎఫ్ఐ వంటి సంస్థలను వాడుకుంటున్నారని బండి సంజయ్ ఆరోపించారు. తెలంగాణలో ఎప్పుడైనా ఏమైనా జరగవచ్చు ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలంటూ బండి సంజయ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

Bandi Sanjay asked that surgical strike in Hyderabad is inciting religious hatred and why surgical strike should not be done in Hyderabad