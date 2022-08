83 రోజులు,34 నియోజకవర్గాలు,వెయ్యి కిలోమీటర్ల పాదయాత్రను పూర్తి చేసుకున్న బండి సంజయ్.!

Telangana

oi-Harikrishna

జనగామ/హైదరాబాద్: తెలంగాణ బీజేపి అద్యక్షుడు బండి సంజయ్ కుమార్ చేపట్టిన మహాసంగ్రామ పాద యాత్ర వెయ్యికిలోమీటర్ల మైలు రాయిని చేరుకుంది. మొదటి విడత, రెండవ విడత, మూడవ విడతతో కలిపి మొత్తం 83 రోజుల పాటు పాదయాత్ర చేసిన బండి సంజయ్ వెయ్యి కిలోమీటర్ల టార్గెట్ ను రీచ్ అయ్యారు. అంతే కాకుండా 34 అసెంబ్లీ నియోజక వర్గాలను కవర్ చేస్తూ ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్న బండి సంజయ్ కుమార్ కు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మంచి స్పందన వస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది.

English summary

Telangana BJP President Bandi Sanjay Kumar's Mahasangrama Pada Yatra has reached the milestone of 1,000 kilometers. Bandi Sanjay, who traveled for a total of 83 days including the first phase, the second phase and the third phase, reached the target of one thousand kilometers.