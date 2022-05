బండి శభాష్.!బాగా పనిచేస్తున్నారు.!ఫోన్ ద్వారా ప్రధాని ప్రశంసలు.!పరవశించిపోయిన బండి సంజయ్.!

Telangana

ఢిల్లీ/హైదరాబాద్ : ఒక్క పలకరింపు, ఒక్క కుశల ప్రశ్న, ఒక్క చిరునవ్వు ఎంతో సంతృప్తిగా పరిణమిస్తుంది. తాను పడ్డ కష్టం మొత్తం ఆ పలకరింపుతో పాటాపంచలై నూతన శక్తి సంతరించుకుంటుంది. బీజేపి తెలంగాణ అద్యక్షుడు బండి సంజయ్ అంశంలో ఇదే జరిగింది. ఒక్క ఫోన్ కాల్ బండి సంజయ్ కు వంద సునామీల బలాన్నిచ్చినట్టు తెలుస్తోంది. ఎర్రటి ఎండలో 31రోజులుగా పాదయాత్ర చేసిన బండి సంజయ్ కుమార్ కు ప్రధాన మంత్రి నుండి ఫోన్ రాగానే సంభ్రమాశ్చర్యాలకు గురైనట్టు తెలుస్తోంది. ఇక మోదీ వేసిన కుశల ప్రశ్నలకు బండి సంజయ్ ఉబ్బితబ్బిబ్బైపోయారని తెలుస్తోంది.

Bandi Sanjay received a call from Prime Minister Narendra Modi. Modi congratulated Bandi Sanjay Kumar for working hard. Prime Minister Modi directed Sanjay Kumar to congratulate the Praja Sangram Sena and the activists who took part in the padayatra.