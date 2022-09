బతుకమ్మ సంబరాల వేళాయే... పూలపండుగకు తెలంగాణా ముస్తాబయ్యే!!

Telangana

తెలంగాణ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు పట్టుగొమ్మగా నిలిచి, విశ్వవ్యాప్త ఖ్యాతిని ఆర్జించింది బతుకమ్మ పండుగ. తెలంగాణ ఆడపడుచులు అందరూ ఎంతో సంబరంగా జరుపుకునే ఈ వేడుక ప్రకృతిని ఆరాధిస్తూ, అనుబంధాలను గుర్తుచేస్తూ తెలంగాణ సాంస్కృతిక వారసత్వాన్ని చాటి చెబుతుంది. బతుకమ్మ పండుగను అద్భుతమైన పూల ఉత్సవంగా, ప్రకృతిని పూజించే పండుగగా జరుపుకుంటారు. తొమ్మిది రోజుల పాటు ఆడి పాడి, అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో గౌరీదేవిని పూజించి అందరూ సుఖశాంతులతో సుభిక్షంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు.

ఘనంగా బతుకమ్మ సంబరాలు: సిరిమల్లెలో రామ రఘుమల్లెలో.. బతుకమ్మ పాట ఆవిష్కరించిన ఎమ్మెల్సీ కవిత!!

The Bathukamma festival has gained universal fame and has stood as a pillar of Telangana culture and traditions. The nine-day long flower festival is about to begin.