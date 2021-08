వాహనదారులకు బిగ్ రిలీఫ్ .. పెండింగ్ చలాన్లు ఉన్నా .. వాహనం సీజ్ చేసే హక్కు ట్రాఫిక్ పోలీసులకు లేదన్న హైకోర్టు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వాహనదారులకు హైకోర్టు బిగ్ రిలీఫ్ ఇచ్చే వార్త చెప్పింది. పెండింగ్ చలాన్లు ఉన్న వాహనాలు కనబడితే ట్రాఫిక్ పోలీసులు సీజ్ చేసే హక్కు లేదని తెలంగాణ హైకోర్టు తేల్చి చెప్పింది. వాహనాలపై మూడు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఈ చలాన్ లు పెండింగ్ ఉంటే, అలాంటి వాహనాలు కనపడితే సీజ్ చేస్తామని ట్రాఫిక్ పోలీసులు నిర్ణయం తీసుకున్నారన్న వార్తల నేపథ్యంలో వాహనదారులు బయటికి వెళ్లాలంటేనే భయపడుతున్న పరిస్థితి ఉంది. ఇక వాహనదారుల భయానికి చెక్ పెడుతూ హైకోర్టు జారీచేసిన మార్గదర్శకాలు వాహనచోదకులకు ఊరట కలిగిస్తున్నాయి.

English summary

The High Court has given big relief to motorists. The Telangana High Court has ruled that the traffic police have no right to seize vehicles with pending challans. The guidelines issued by the High Court to check the fears of motorists.