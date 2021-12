Telangana

హైదరాబాద్: అక్కినేని నాగార్జున హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తోన్న వరల్డ్ బిగ్గెస్ట్ టెలివిజన్ రియాలిటీ షో బిగ్‌బాస్ తెలుగు సీజన్ 5 ముగింపుదశకు వచ్చేసింది. ఇంకో నాలుగు రోజులే మిగిలి ఉంది. ఫినాలెను గ్రాండ్‌గా నిర్వహించడానికి ఏర్పాట్లు చురుగ్గా సాగుతున్నాయి. ఈ సీజన్ గ్రాండ్ ఫినాలె ఈ ఆదివారం ఉంటుంది. బాలీవుడ్ స్టార్ జోడి రణ్‌వీర్ సింగ్, దీపికా పదుకొణె చీఫ్ గెస్ట్‌గా హాజరు కానున్నారు. రణ్‌వీర్ సింగ్ నటించిన 83 మూవీ త్వరలో విడుదల కానుంది. రామ్‌చరణ్, ఆలియా భట్ కూడా అటెండ్ కానున్నారు.

English summary

The latest we heard was that Anchor Ravi was spotted persuading an auto driver, saying Sreerama Chandra is the most deserving contestant to win Bigg Boss Telugu 5.