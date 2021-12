Telangana

హైదరాబాద్: అక్కినేని నాగార్జున హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తోన్న బిగ్గెస్ట్ టెలివిజన్ రియాలిటీ షో బిగ్‌బాస్ తెలుగు సీజన్ 5 చివరి దశకు వచ్చేసింది. ఇంకో రెండు వారాలు మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లోనూ ఈ టైటిల్ కోసం పోటీ పడుతోన్న కంటెస్టెంట్ల సంఖ్య తగ్గుతూ వస్తోంది. 19 మందితో మొదలైన ఈ రియాలిటీ షో.. 13వ వారానికి ఏడుమంది మిగిలారు. ఈ వారం మరొకరు బిగ్‌బాస్ హౌస్ నుంచి బయటికి వెళ్లిపోనున్నారు. ఇప్పటికి 12 మంది ఎలిమినేట్ అయ్యారు. ఈ వారం ఎలిమినేషన్ దెబ్బ ఎవరి మీద పడుతుందనేది హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

English summary

Priyanka Singh has been evicted from the house due to the fewers votes. Priyanka was shown the door by Bigg Boss Telugu 5 host Nagarjuna and her elimination.