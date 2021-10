Telangana

హైదరాబాద్: వరుసగా మూడోసారి అక్కినేని నాగార్జున హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తోన్న వరల్డ్ బిగ్గెస్ట్ టెలివిజన్ రియాలిటీ షో బిగ్‌బాస్ తెలుగు సీజన్ 5..ఆరోవారంలోకి ఎంట్రీ అయింది. సండే.. ఎలిమినేషన్‌ డే కూడా వచ్చేసింది. మరో కంటెస్టెంట్ బిగ్‌బాస్ హౌస్ నుంచి తన ఇంటికి వెళ్లిపోనున్నారు. ఈ వారం ఎవరు ఎలిమినేట్ అవుతారనే హాట్ డిబేట్‌‌గా మారింది.

ఇప్పటిదాకా వరుసగా తొలి మూడు వారాల్లో ముగ్గురు విమెన్ కంటెస్టెంట్స్ హౌస్ నుంచి బయటికి వెళ్లారు. నాలుగో వారం దీనికి బ్రేక్ పడింది. ఫోర్త్ ఎలిమినేటర్‌గా నటరాజ్ మాస్టర్ నిలిచాడు. ఆ తరువాత అయిదో వారం కూడా మళ్లీ ఫిమేల్ కంటెస్ట్ంట్ ఈ షో నుంచి ఎవిక్ట్ అయ్యారు. హమీదా ఖాతూన్ ఎలిమినేట్ అయ్యారు.

Priya got clear picture who voted for her to eliminate from the house. #BiggBossTelugu5 pic.twitter.com/iYy2GIcESQ

According to our sources Swetha Varma and Vishwa are in danger zone. The buzz on social media suggests that Swetha Varma has reportedly been eliminated from the house.