హైదరాబాద్: టాలీవుడ్ టాప్ హీరో అక్కినేని నాగార్జున హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తోన్న బిగ్గెస్ట్ టెలివిజన్ రియాలిటీ షో బిగ్‌బాస్ తెలుగు సీజన్ 5 ఆరంభంలోనే అదరగొట్టింది. బిగ్‌బాస్ హౌస్‌మేట్స్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఎపిసోడ్‌ నుంచే వారి మధ్య కంటెస్టెంట్స్ కూడా మొదలయ్యాయి. జీవితంలో ఉన్నతమైన లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకుని..దాని కోసం నిత్యం స్ట్రగుల్ అవుతోన్న వారు ఈ సారి చాలామంది బిగ్‌బాస్ టైటిల్ వేటలో ఉన్నారు. కోట్లాదిమంది తెలుగు ప్రేక్షకులకు చిరపరిచితులు కావడానికి బిగ్‌బాస్ హౌస్ తిరుగులేని వేదిక.

English summary

Sarayu, who is popularly known as 7 Arts Sarayu, likely to get evicted from the Bigg Boss house. She has not received enough votes from the public, reports said.