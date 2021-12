Bigg Boss 5 Telugu Grand Finale: గ్రాండ్ ఫినాలేకు మెగా హీరోస్ - బాలీవుడ్‌ స్టార్ల తో కలిసి సందడి..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

ఊహించని ట్విస్టులతో అనేక మలుపులు తీసుకున్న బిగ్ ఎంటర్ టైన్ మెంట్ షో బిగ్ బాస్ -5 తుది సమరానికి సిద్దమైంది. ఈ ఆదివారం ఈ సిరీస్ కు ముగింపు ఇవ్వనున్నారు. ఏకంగా ఈ సిరీస్ 19 మంది పార్టిసి పెంట్స్ తో మొదలైంది. చివరగా ఫైనల్ కు అయిదుగురు చేరారు. సన్నీ, మానస్, శ్రీరామ్, షణ్ముఖ్, సిరి టైటిల్‌ బరిలో నువ్వా నేనా అన్నట్లుగా పోటీ పడుతున్నారు. ఇక, బిగ్ బాస్ గ్రాండ్ ఫినాలేను గతం కంటే భిన్నంగా..ఘనంగా నిర్వహించాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు. అందులో భాగంగా.. ఈసారి గ్రాండ్ ఫినాలే కు ప్రముఖ స్టార్లను ఆహ్వానించినట్లు సమాచారం.

Heroes from Mega compound Ramcharan and Allu Arjun will be the guests along with other bollywood stars for the Bigg Boss grand finale if news is to be believed.