హైదరాబాద్: బిగ్గెస్ట్ రియాలిటీ షో బిగ్‌బాస్ తెలుగు సీజన్ 5 రసవత్తరంగా సాగుతోంది. రోజులు గడిచే కొద్దీ కంటెస్టెంట్లు ఎమోషన్ మోడ్‌లోకి వెళ్తోన్నారు. టాస్క్, ఎలిమినేషన్స్.. ఇవన్నీ ఎప్పట్లాగే ఉత్కంఠతకు గురి చేస్తోన్నాయి. నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుందోననే ఆసక్తిని కలిగిస్తోన్నాయి. తొలివారంలోనే ఈ రియాలిటీ షో నుంచి ఎవరు ఎలిమినేట్ అవుతారనే సస్పెన్స్‌ను క్రియేట్ చేయడంలో కంటెస్టెంట్లు ఒకింత సక్సెస్ అయ్యారు. ఎవరు ఎలిమినేట్ అవుతారనేది ఆదివారం తేలిపోతుంది.

A section of Bigg Boss Telugu 5 viewers are even saying that Lahari Shari has started behaving like Vijay Deverakonda's character in Arjun Reddy by getting aggressive.