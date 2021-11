కేసీఆర్ ఇషారా చేస్తే భరతం పడతాం.!బీజేపి చిల్లర రాజకీయాలు.!గులాబీ ఎమ్మెల్యేల కౌంటర్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : బీజేపి, టీఆర్ఎస్ నేతలపై మాటల యుద్దం కొనసాగుతూనే ఉంది. సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు ఆరోపణలకు కౌంటర్ ఇచ్చిన బీజేపి నేతలు బండి సంజయ్, ఎంపీ అరవింద్ లకు ఘాటుగా సమాధానం ఇచ్చారు టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు బాల్క సుమన్, సైది రెడ్డి. బీజేపీ నేతలుబండి సంజయ్, అరవింద్ సభ్యత సంస్కారాలు లేకుండా మాట్లాడుతున్నారని, అరవింద్ ఎంపీ అన్న అంశాన్ని మరచిపోయి బజారు భాష వాడుతున్నారని బాల్క సుమన్ మండి పడ్డారు.

ముఖ్యమంత్రి చంద్రవేఖర్ రావు అన్ని విషయాలు కుండబద్దలు కొట్టినట్టు మాట్లాడారని, అందకు సమాధానంగా బండి సంజయ్, ధర్మపురి అర్వింద్ శృతిమించి మాట్లాడితే తెలంగాణ రైతులు బట్టలూడ దీసి కొడతారని హెచ్చరించారు

English summary

The war of words against the BJP and TRS leaders continues. TRS MLAs Balka Suman and Saidi Reddy gave a scathing reply to BJP leaders Bandi Sanjay and MP Arvind who countered the allegations of CM Chandrasekhar Rao.