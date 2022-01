విద్యార్థులతో చెలగాటమా?ఫీజు రీయంబర్స్ మెంట్,స్కాలర్ షిప్ లను వెంటనే చెల్లించాలన్న బీజేపీ ఛీఫ్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ ప్రభుత్వ విధానాలపై మరో సారి మండిపడ్డారు బీజేపి తెలంగాణ అద్యక్షుడు, ఎంపీ బండి సంజయ్. సంక్షేమ పథకాల అమలులో పాటు అనేక సమస్యలపట్ల తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసిన బండి సంజయ్ తాజాగా విద్యార్థుల సమస్యల పట్ల ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు ప్రభుత్వాన్ని సూటిగా ప్రశ్నించారు. తెలంగాణలో చదువుకొనసాగిస్తున్న పేద, మద్యతరగతి విద్యార్దుల సమస్యలు వర్ణనాతీతంగా ఉన్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు బండి సంజయ్.

English summary

Bandi Sanjay lamented that the government was in arrears of nearly Rs 3,000 crore for the last two years due to non-payment of fee reimbursement and scholarships to BC students. He said college owners were pressuring students to pay fees. About 14 lakh BC students are suffering from mental distress due to government negligence, said Bandi Sanjay.