బీజేపీ సభ నేపధ్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ఫ్లెక్సీలు చించేసిన ఆగంతకులు; టీఆర్ఎస్ పనేనన్న బీజేపీ

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ తలపెట్టిన ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర మూడో విడత పాదయాత్ర నేటితో ముగియనుంది. వరంగల్ జిల్లాలోని భద్రకాళి ఆలయం వద్ద నేడు మధ్యాహ్నం పాదయాత్ర ముగియనుంది. పాదయాత్ర ముగింపు సందర్భంగా బీజేపీ ప్రతిష్టాత్మకంగా హన్మకొండలోని ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కళాశాల మైదానంలో బహిరంగ సభ నిర్వహిస్తోంది. ఈ సభకు బిజెపి జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా హాజరుకానున్నారు.

English summary

BJP Flexies arranged for bjp meeting in warangal were torn down by unknown persons late last night. BJP leaders are angry that it is done by TRS leaders.