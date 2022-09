Telangana

oi-Garikapati Rajesh

తెలంగాణ‌ను కైవ‌సం చేసుకోవాల‌నే ల‌క్ష్యంతో ఉన్న భార‌తీయ జ‌న‌తాపార్టీ దూకుడుగా వ్య‌వ‌హ‌రిస్తోంది. 'మంచి త‌రుణం మించిన రాదు' అన్న‌ట్లుగా రాష్ట్రాన్ని ద‌క్కించుకోవ‌డానికి ఇదే చివ‌రి అవ‌కాశం అనే రీతిలో ప్ర‌య‌త్నిస్తోంది. ఆ దూకుడులోను త‌న‌దైన రాజ‌కీయాన్ని ప్ర‌ద‌ర్శిస్తోంది. తెలంగాణ‌లో క‌మ‌లం జెండా రెప‌రెప‌లాడాలంటే ఎమ్మెల్యే సీట్లు ఎంత ముఖ్య‌మో కేంద్రంలో మూడోసారి అధికారం చేజిక్కించుకోవాలంటే అంతేస్థాయిలో ఎంపీ సీట్లు కూడా అవ‌స‌ర‌మ‌ని అధినాయ‌క‌త్వం భావిస్తోంది.

English summary

Bharatiya Janata Party is acting aggressively with the aim of capturing Telangana.It is trying to capture the state as if it is the last chance to capture the state.