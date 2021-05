Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

మాజీ మంత్రి ఈటల ఇంకా బీజేపీలో చేరనే లేదు... అప్పుడే ఆ పార్టీలో చిచ్చు మొదలైంది. ఈటల బీజేపీలో చేరేందుకు రంగం సిద్దమవుతున్న నేపథ్యంలో హుజురాబాద్‌లోని స్థానిక బీజేపీ నాయకత్వం వ్యతిరేకత వ్యక్తం చేస్తోంది. బీజేపీ నేత,హుజురాబాద్ నుంచి గతంలో రెండుసార్లు ప్రాతినిధ్యం వహించిన పెద్దిరెడ్డి ఈటల చేరికను తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు. గత 30 ఏళ్లుగా అక్కడ రాజకీయం చేస్తున్న తనను సంప్రదించకుండానే ఈటలను చేర్చుకునే ప్రయత్నాలు జరగడం బాధాకరమని పేర్కొన్నారు. ఈటలను బీజేపీలో చేర్చుకుంటే ఉప్పెన తప్పదని హెచ్చరించారు.

BJP senior leader Peddireddy strongly opposed Etela Rajender joining with BJP.He said that he came to know about the joining of Etela Rajender in the BJP through the media and some friends. So far no BJP leader has informed him about this. To the leaders who came on a special flight from Delhi and negotiated with Etela .. he questioned why they have not informed him.