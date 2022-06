తెలంగాణాపై బీజేపీ మాస్టర్ ప్లాన్; ఎన్నికలే లక్ష్యంగా మోడీ పర్యటన; హైకమాండ్ కీలకఆదేశాలు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రానున్న ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకొని భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రజాక్షేత్రంలోకి వెళ్ళడానికి తీవ్ర స్థాయిలో ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. బిజెపి అధినాయకత్వం అందుకోసం మాస్టర్ ప్లాన్ రూపొందించింది. ఇప్పటికే తెలంగాణ రాష్ట్రంపై బాగా ఫోకస్ చేస్తున్న బిజెపి, తాజాగా గతంలో లేనివిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు నిర్వహించింది తెలిసిందే. ప్రస్తుతం బిజెపి కార్యవర్గ సమావేశాలతో, పార్టీ శ్రేణుల్లో జోష్ తీసుకురావడంతో పాటు, అగ్రనేతలను రంగంలోకి దింపి దిశానిర్దేశం చేయనుంది. ఈ మేరకు వ్యూహం ఖరారైంది.

English summary

BJP has drawn up a master plan on Telangana. The BJP will hold national executive meetings in Hyderabad targeting elections. The meetings will be attended by PM Modi, Amit Shah, JP Nadda.