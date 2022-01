317జీఓ కారణంగా మరణాలు ప్రభుత్వ హత్యలే; కేసీఆర్ పై నల్గొండలో ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు ఫైర్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

బిజెపి ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు 317 జీఓతో హుజూర్ నగర్ జెడ్పిహెచ్ఎస్ క్యాంప్ స్కూల్ లో జాయిన్ అవ్వడానికి వెళ్లిన రికార్డు అసిస్టెంట్ నాగిళ్ల మురళీధర్ హార్ట్ఎటాక్ తో చనిపోవడంతో ఆయన స్వస్థలమైన నర్సింగ బట్లలో రికార్డు అసిస్టెంట్ నాగిళ్ల మురళీధరరావుకు నివాళులర్పించి, అంతిమయాత్రలో పాల్గొన్నారు. ఆయన కుటుంబాన్ని పరామర్శించి కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు. కెసిఆర్ తీసుకున్న అనాలోచిత నిర్ణయం వల్ల ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయుల ప్రాణాలు పోతున్నాయని, ఆవేదనతో వారి గుండె ఆగిపోతుందని రఘునందన్ రావు పేర్కొన్నారు.

BJP MLA Raghunandan Rao said that the lives of employees are dying due to KCR's ill-considered decision with G.O 317 . The families of the employees who died due to 317 G.Os demanded compensation of Rs 50 lakh, along with employment for one.