బీజేపీలో 'ఈటల' దుమారం-పెద్దిరెడ్డిని బుజ్జగిస్తున్న బండి సంజయ్-వ్యతిరేకిస్తున్నవారికి రాజా సింగ్ వార్నింగ్

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

ప్రస్తుతం తెలంగాణలో రాజకీయ చర్చంతా 'ఈటల' చుట్టే తిరుగుతోంది. ఈటల ఢిల్లీ వెళ్లడం,బీజేపీ పెద్దలను కలవడంతో కమలం గూటిలో ఆయన చేరిక లాంఛనంగానే కనిపిస్తోంది. ఇప్పటికే రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ కూడా ఈటల చేరికను ధ్రువీకరించారు. అయితే ఈటల బీజేపీలో చేరుతున్న వేళ.. సీనియర్ నేత పెద్దిరెడ్డి తీవ్ర వ్యతిరేకత వ్యక్తం చేస్తుండటంతో పార్టీలో దీనిపై హాట్ హాట్ చర్చ జరుగుతోంది.

ఓవైపు పెద్దిరెడ్డిని బుజ్జగించే ప్రయత్నాలు జరుగుతుండగానే... మరోవైపు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ దీనిపై కాస్త ఘాటుగానే స్పందించారు. ఈటల చేరికను పార్టీలో ఎవరూ వ్యతిరేకించట్లేదని చెబుతూనే... ఎవరిని అడిగి ఆయన్ను చేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదని వ్యాఖ్యానించారు.

English summary

MLA Raja singh said that there is no place for blackmail politics in BJP. He said many TRS leaders and activists would join the BJP along with him.Party's national leadership knew who to include in the party,he added.