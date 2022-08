ఆపరేషన్ ఆకర్ష్: బీజేపీలో చేరికల జాబితాతో ఢిల్లీకి ఈటల, డీకే అరుణ; గులాబీపార్టీలో గుబులు!!

Telangana

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీజేపీ దూకుడుగా ముందుకు వెళుతుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంపై ఫోకస్ చేస్తున్న బీజేపీ ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రజల మద్దతు కూడగట్టడం కోసం, వచ్చే ఎన్నికలలో టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని గద్దె దించడం కోసం మిషన్ తెలంగాణను ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని టార్గెట్ చేస్తూ బిజెపి వ్యూహాత్మకంగా ముందుకు వెళుతుంది. ఒకపక్క ప్రజాక్షేత్రంలో విభిన్న కార్యక్రమాలతో ముందుకు సాగుతూనే, మరోపక్క ఆపరేషన్ ఆకర్ష్ అంటూ ప్రత్యర్ధి పార్టీల నుండి బలమైన నాయకులను ఆకర్షించే పనిలో పడింది.

BJP started Operation Akarsh. BJP prepared a joinings list of candidates from all the districts, will start the joinings if the list is approved by the High Command. To this extent, Etela rajender and DK Aruna are going to Delhi.