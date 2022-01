ఎస్టీ నియోజకవర్గాలపై బీజేపీ ఫోకస్: పోడురైతులకు మద్దతుగా బీజేపీ పోరాటం చేస్తుందన్న బండి సంజయ్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న మొత్తం 12ఎస్టీ నియోజకవర్గాలపై ఫోకస్ పెట్టిన బండి సంజయ్ ఆయా నియోజకవర్గాల పరిస్థితి, అక్కడి ప్రజల్లో ప్రభుత్వంపై ఉన్న వ్యతిరేకతను ఏ విధంగా బిజెపి ఓటు బ్యాంకుగా మార్చుకోవాలో హైదరాబాద్లోని ఓ ప్రైవేట్ హోటల్లో నిర్వహించిన సమీక్ష సమావేశంలో వెల్లడించారు. బండి సంజయ్ ప్రజా క్షేత్రంలో టీఆర్ఎస్ పట్ల ఉన్న విముఖతను ఓటు బ్యాంకుగా ఎలా మార్చుకోవాలో పార్టీ శ్రేణులతో చర్చించారు . ఎస్టీ నియోజకవర్గాల్లో పార్టీ పరిస్థితి పై నిర్వహించిన సమీక్షా సమావేశంలో బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

BJP State president Bandi Sanjay Asked to focus on all the 12 ST constituencies in Telangana, Bandi Sanjay said the BJP would fight in support of the Podu farmers