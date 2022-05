టీఆర్ఎస్ టార్గెట్ గా అసంతృప్తులకు బీజేపీ గాలం; చేరికలపై స్పీడ్ పెంచాలన్న అధినాయకత్వం

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికారం లక్ష్యంగా బీజేపీ పావులు కదుపుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే బిజెపి క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజల్లోకి వెళ్లడానికి శతవిధాలా ప్రయత్నం చేస్తోంది. బండి సంజయ్ ప్రజా సంగ్రామయాత్ర ద్వారా ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రజల మద్దతు కూడగట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. జాతీయ స్థాయి నాయకులను రంగంలోకి దించి ప్రజలను ఆకర్షించే పనిలో పడ్డారు. ఇక ఇదే సమయంలో భవిష్యత్ కార్యాచరణపై బిజెపి ముఖ్య నాయకులు నిర్వహించిన సమావేశంలో బిజెపి రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇంచార్జ్ తరుణ్ చుగ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

At a meeting of BJP key leaders, Tarun Chugh sensational remarks that the party to focus on inclusions as a TRS target and bring disgruntled leaders in the TRS into the BJP.