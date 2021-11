బీజేపి,టీఆర్ఎస్ దొంగాటలో రైతులు బలి.!డ్రామాలు ఆపి ధాన్యం ఎప్పుడు కొంటారో చెప్పాలన్న కాంగ్రెస్.!

Telangana

హైదరాబాద్ : ధాన్యం కొనుగోలు విషయంలో కేంద్ర రాష్ట్ర విధానాలను కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా తప్పుబడుతోంది. ధాన్యం కొనకుడా డ్రామాలాడుతూ సన్నివేశాలను బాగా రక్తి కట్టిస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు కాంగ్రెస్ నేతలు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రైతుల సమస్యలు పక్కన పెట్టి ఒకరినొకరు తిట్టుకుంటూ రైతులను మోసం చేస్తున్నారని టీపీసీసీ నేతలు విమర్శిస్తున్నారు. రైతులు పండించిన పంటలను కొనుగోలు చేయాల్సిన కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు బాధ్యతల నుంచి తప్పుకొని ఒకరిని ఒకరు నీచంగా తిట్టుకుంటూ కాలం వెళ్లదీస్తున్నారని అన్నారు.

సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు రాబోయే ఎండాకాలం రబీ సీజన్ పంటలను కొనుగోలు చేయమని చెప్పడంతో పాటు కొనుగోలు కేంద్రాలు ఉండవని చెప్పడం రైతులను అగాదంలోకి నెట్టేయడమేనని, దీన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా పరిగణిస్తుందని హెచ్చరింస్తున్నారు టీపిసిసి నేతలు.

The Congress party is seriously flawing the central and state policies on grain procurement. Congress leaders have flagged that the scenes are being well-energized by dramatizing without buying grain.