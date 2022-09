RS Praveen:పేరు పెట్టడం ఓకే.. దళిత ముఖ్యమంత్రి హామీ ఏమైంది.. ఆర్ ప్రవీణ్ కుమార్..

Telangana

oi-Chekkilla Srinivas

తెలంగాణ సెక్రటేరియెట్ కు అంబేడ్కర్ పేరు పెట్టడం మంచిదే అని బీఎస్పీ స్టేట్ ఛీఫ్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ అన్నారు. కానీ భవనాలకు, రోడ్లకు, పేరు పెట్టి, పెద్ద విగ్రహాలను నిర్మించి, ఆ మహనీయుల ఆశయాలను తెలివిగా తుంగలో తొక్కే ప్రయత్నం అనాదిగా జరుగుతున్నదే అని గుర్తు చేశారు.

English summary

BSP State Chief RS Praveen Kumar said that CM KCR has promised to make a Dalit CM. He asked why this promise has not been implemented till now.