45మంది ప్రాణాలు కాపాడి మృత్యు ఒడికి చేరిన బస్సు డ్రైవర్.. కన్నీరు పెట్టిన ప్రయాణీకులు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రాణాలు పోతున్నా బస్సులో ఉన్న ప్రయాణికుల ప్రాణాలు కాపాడటానికి ఓ బస్సు డ్రైవర్ చేసిన పని ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఒక టూరిస్ట్ బస్సు కు చెందిన బస్సు డ్రైవర్ ప్రయాణికులను కాపాడడానికి చేసిన పని అతడిని, బస్సులో ప్రయాణికుల పాలిట దేవుడిని చేసింది. 45 మంది ప్రయాణికులను కాపాడి, తాను ప్రాణాలు కోల్పోయిన బస్సు డ్రైవర్ బస్సులోని ప్రయాణికులు అందరినీ కంట తడి పెట్టించారు.

English summary

While driving a bus from Mulugu district, the bus driver had a sudden heart attack and died but he saved the lives of 45 people. The passengers were in tears with the driver death.