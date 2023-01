మాస్టర్ ప్లాన్ల రద్దు రైతులవిజయం.. ఇదే ఉద్యమస్ఫూర్తితో ఆ పని చెయ్యండి: బండి సంజయ్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కామారెడ్డి మున్సిపల్ మాస్టర్ ప్లాన్, జగిత్యాల మాస్టర్ ప్లాన్ రద్దు పట్ల బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఆ రెండు జిల్లాల రైతుల ఉద్యమస్ఫూర్తికి ఆయన అభినందనలు తెలియజేశారు. ఇది రైతు పోరాట విజయమని ఆయన అభివర్ణించారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం రైతు వ్యతిరేక విధానాలను అవలంబిస్తుందని, రైతులు తమ ఉద్యమ స్ఫూర్తితో బిఆర్ఎస్ కు గుణపాఠం చెప్పారని బండి సంజయ్ వ్యాఖ్యానించారు.

English summary

Bandi Sanjay said cancellation of master plans is a victory for farmers. Bandi Sanjay called to oust the KCR government with the same spirit of movement.