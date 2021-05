నిత్య పెళ్లి కూతురు... లేడీ కానిస్టేబుల్ మోసాలు..? రక్షించాలంటూ పోలీసులకు నాలుగో భర్త ఫిర్యాదు...

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

నిత్య పెళ్లి కూతురిగా మారి యువకులను మోసం చేస్తున్నట్లుగా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఓ లేడీ కానిస్టేబుల్‌పై కేసు నమోదైంది. ఇప్పటివరకూ ఆమె నాలుగు పెళ్లిళ్లు చేసుకున్నట్లు ఆరోపణలున్నాయి. ఇందులో ఇద్దరికి విడాకులు ఇవ్వగా ఒకరు ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. నాలుగో భర్త తాజాగా పోలీసులను ఆశ్రయించి ఆమె వేధింపుల నుంచి తనను కాపాడాలని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. నిందితురాలి ఆగడాలపై గతంలో ఆమె తల్లిదండ్రులు కూడా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

A case booked on a Hyderabadi lady constable after a youth given complaint against her,he alleged she cheated him in the name of marriage.Past,she married three men but hiding that she married to him,he alleged in the complaint letter.