బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావుపై కేసు నమోదు.. కారణం ఏంటంటే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

నిత్యం అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీ పై విమర్శలు గుప్పించే బీజేపీ ఫైర్ బ్రాండ్ దుబ్బాక ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు పై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. తనను దూషించి, నిర్బంధించారని గణపతి షుగర్స్ జిఎం ఫిర్యాదు చేయడంతో ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు పై కేసు నమోదైనట్లు గా తెలుస్తుంది.

English summary

Police have registered a case against BJP firebrand Dubbaka MLA Raghunandan Rao. It is learned that a case has been registered against MLA Raghunandan Rao after Ganapathi Sugars GM complained that he was abused and threatened