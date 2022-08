తెలంగాణాపై సీబీఐ,ఈడీ ఫోకస్; గులాబీ నేతలను అలెర్ట్ చేస్తున్న సీఎం కేసీఆర్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంపై కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలైన సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్, ఎన్ ఫోర్స్ మెంట్ డైరెక్టరేట్, ఇన్కమ్ టాక్స్ విభాగాలు ఫోకస్ పెట్టాయా? తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని టార్గెట్ చేస్తున్న నేపథ్యంలో కేంద్రం తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ కు, టిఆర్ఎస్ పార్టీ నేతలకు చెక్ పెట్టాలని కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలను రంగంలోకి దించుతుందా? ఇటీవల కాలంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థల దాడులు అందుకు ఊతమిస్తున్నాయా? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది.

English summary

CBI and ED focus on Telangana is understandable with the latest political developments. It is reported that CM KCR, who is alerting the party leaders, has advised them to be careful.