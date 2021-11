కల్లాల నుంచి కాటికి వెళ్తున్న రైతులు.!కేంద్ర,రాష్ట్రాలకు కనిపించడం లేదా.?వరి దీక్షలో కాంగ్రెస్ ఫైర్.!

Telangana

హైదరాబాద్ : ఇందిరా పార్కు వద్ద కిసాన్ కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో వరి దీక్ష కార్యక్రమం ప్రారంభయ్యింది. ఈ రోజు రాత్రి అక్కడే బస చేసి ఆదివారం సాయంత్రం 5గంటల వరకు దీక్ష కొనసాగుతున్నట్టు నేతలు స్పష్టం చేసారు. రాష్ట్రంలో ధాన్యం రైతులనుంచి ప్రతి గింజ కొని రైతులకు న్యాయం జరిగే వరకు కాంగ్రెస్ పోరాటం చేస్తుందని, వివిధ దశల్లో పోరాటాలు కొనసాగిస్తున్న కాంగ్రెస్, ఇప్పటికే వ్యవసాయ కమిషనరేట్ ముట్టడించిందని, కల్లాలల్లో కాంగ్రెస్, వినతి పత్రాలు సమర్పణ లాంటి కార్యక్రమాలను విజయవంతంగా చేపట్టి రాష్ట్ర రైతాంగానికి భరోసా కల్పించిందని టీపిసిసి నేతలు స్పష్టం చేస్తున్నారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మొండి వైఖరిపైన రైతులతో కలిసి ఉద్యమిస్తున్న కాంగ్రెస్, ఇందిరా పార్కు వద్ద నిర్వహిస్తున్న వరి దీక్ష లో టీపీసీసీ అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు.

The Paddy Agitaion program under the auspices of Kisan Congress has started at Indira Park. The leaders made it clear that they would stay there tonight and the Paddy Agitaion would continue until 5pm on Sunday.