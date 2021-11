గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీగా సిరికొండకు ఛాన్స్? రాజకీయంగా పట్టు కోల్పోతున్న తొలి స్పీకర్ కు కేసీఆర్ ఊపిరి పోస్తారా

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రానికి తొలి శాసనసభ స్పీకర్ గా పని చేసిన సిరికొండ మధుసూదనాచారికి సీఎం కేసీఆర్ ప్రాధాన్యతను ఇవ్వనున్నారా? ఆయనకు మళ్ళీ పార్టీలో కీలకంగా పని చేసే అవకాశం కల్పిస్తున్నారా? గవర్నర్ కోటాలో ఆయనకు ఎమ్మెల్సీగా అవకాశం ఇస్తారా? అంటే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నాయి టీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్గాలు.

English summary

There is a discussion that KCR, taken decision on former assembly speaker Sirikonda Madhusudhana chary as the MLC candidate in the governor quota, will send the file to the governor.