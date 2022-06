కేసీఆర్ స్వరంలో మార్పు.!పదవులపై ఆశ లేదు.!ప్రైవేట్ ఉద్యోగుల సంఘం సంక్షేమమే లక్ష్యమంటున్న సామా.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ మలి దశ ఉద్యమంలో చురుకైన పాత్ర పోషించి, లాఠీ దెబ్బలు తిని, జైలు జీవితం అనుభవించి సర్వం త్యాగం చేసిన నిజమైన ఉద్యమకారులకు తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రంలో ఎంత వరకు గుర్తింపు లభించిందో స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని తెలంగాణ ఉద్యమకారుడు, ప్రయివేట్ ఉద్యోగుల సంఘం అద్యక్షుడు సామా వెంకటరెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేసారు. తెలంగాణ ఉద్యమం ఉవ్వెత్తున ఎగిసిపడ్డప్పుడు చంద్రశేఖర్ రావు, ఆయన కుమారుడు తారక రామారావు ఉద్యమకారుల పట్ల వ్యవహరించిన విధానం, తెలంగాణ సిద్దించిన తర్వాత అవలంభిస్తున్న వ్యవహారాల్లో చాలా వ్యత్యాసం ఉందన్నారు. తెలంగాణ ఉద్యమకారుల పట్ల చంద్రశేఖర్ రావు, కేటీఆర్ ల నిర్లక్ష్య వైఖరితో విసుగు చెంది తాను పదవిని, పార్టీని వీడుతున్నట్టు సామా వెంకటరెడ్డి ప్రకటించారు.

English summary

Sama Venkatereddy announced that he was leaving the post and the party as he was fed up with the negligent attitude of Chandrasekhar Rao and KTR towards the Telangana activists.