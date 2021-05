సోనూసూద్ బాటలో చిరంజీవి.!ఆక్సీజన్ బ్యాంకుల ఏర్పాటుకు మెగా కార్యాచరణ.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : కరోనా విపత్కర సమయంలో ఎంతో మంది బాదితులకు తనవంతు సాయం అందిస్తూ తన మానవత్వాన్ని చాటుకుంటున్నాడు బాలీవుడ్ కథానాయకుడు సోనూసూద్. ప్రాంతాలకతీతంగా, మతాలకతీతంగా, భాషలకతీతంగా ఆపదలో ఉన్నవారందరికి తానున్నానంటూ, తనను సంప్రదిస్తే తోచిన సాయం చేస్తానంటున్నాడు హీరో సోనూసూద్. కరోనా బాదితుల పట్ల స్పందించి, సాయం చేస్తున్న ఏకైక నటుడుగా దేశంలో ముద్రవేసుకున్నారు సోనూసూద్. ఇప్పుడు ఇదే సోనూసూద్ తెలుగు హీరోలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.

Many patients are losing their lives due to lack of oxygen.Leading film actor Chiranjeevi has come forward to do his part. It was decided to set up oxygen banks at the district level.