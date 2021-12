ఎల్బీ స్టేడియంలో క్రిస్మస్ వేడుకలు.! ప్రభుత్వ అధికారిక నిర్వహణ.!21న పాల్గొననున్న సీఎం కేసీఆర్.!

Telangana

హైదరాబాద్ : క్రైస్తవులు పరమ పవిత్రంగా జరుపుకునే కిష్టమస్ పర్వదినాన్ని అధికారికంగా నిర్వహించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం రంగం సిద్దం చేస్తోంది. ఇందుకు సంబంధించి ఎల్బీ స్టేడియంలో ఏర్పాట్లను చేస్తోంది ప్రభుత్వం. ఈనెల 21వ తేదీ సాయంత్రం ప్రారంభమయ్యే ఈ ఉత్సావాలకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు ముఖ్య అతిథిగా హాజరవుతారని తెలుస్తోంది. ఎల్బీ స్టేడియంలో కొనసాగుతున్న ఏర్పాట్లను షెడ్యూల్డ్ కులాల అభివృద్ధి, మైనారిటీ సంక్షేమ శాఖల మంత్రి కొప్పులఈశ్వర్ శుక్రవారం పరిశీలించారు. అనంతరం అధికారులతో సమీక్షించారు.

English summary

The Telangana government is preparing to officially organize the Christmas Eve, which is celebrated as the holiest day by Christians. The government is making arrangements at the LB Stadium. It is learned that Chief Minister Chandrasekhar Rao will be the chief guest at the festivities which will begin on the evening of the 21st of this month.