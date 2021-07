Telangana

oi-Madhu Kota

తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ(టీపీసీసీ) అధ్యక్షుడిగా నియమితుడైన రేవంత్ రెడ్డి బాధ్యతలు చేపట్టకముందే అధికార పక్షాన్ని డిఫెన్స్ లో పడేశారా? అనే అనుమానం కలిగేలా ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలు అనూహ్య వ్యాఖ్యలు చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్ తో హస్తం గుర్తుపై గెలిచి, తర్వాతి కాలంలో టీఆర్ఎస్ లోకి ఫిరాయించిన ఎమ్మెల్యేలను రాళ్లతో కొట్టి చంపాలని రేవంత్ పిలుపునివ్వడం వివాదాస్పదమైంది. ఆయన కామెంట్లను ఖండిస్తూ ఫిరాయింపుదారులైన ప్రస్తుత టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు వరుసగా ప్రెస్ మీట్లు పెడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే..

English summary

defected congress mla sudheer reddy, who joins in trs alog with 11 other mlas, warned new tpcc chief revanth reddy. speaking to media on monday at trslp, sudheer reddy alleges that revanth is encouraging his party men to turn violent. he also gave clarity that there was no merge of congress legislative party(clp) merge in trs, just a group of mlas joined in trs, said sudheer reddy. another defected mla chirumarthi lingaiah also slams revanth reddy.