చేనేత కార్మికులకు కేసీఆర్ గుడ్ న్యూస్-త్వరలోనే దళితులకు మరో పథకం-ఆరు నూరైనా దళిత బంధు ఆగదు

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ చేనేత కార్మికులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పారు. రైతు భీమా తరహాలో చేనేత భీమా పథకాన్ని తీసుకొస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇందుకోసం ఇప్పటికే అధికారులకు ఆదేశాలు ఇచ్చామని... దానికి సంబంధించిన కసరత్తు జరుగుతోందని తెలిపారు. అంతేకాదు,భవిష్యత్తులో దళితుల కోసం ప్రత్యేక భీమా సౌకార్యాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామన్నారు. ఈ మేరకు దళిత సంక్షేమ శాఖ కసరత్తులు చేయాలని మంత్రి కొప్పుల ఈశ్వర్‌కు చెప్పినట్లు వెల్లడించారు. మాజీ మంత్రి ఇనుగాల పెద్దిరెడ్డి టీఆర్ఎస్‌లో చేరిన సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మాట్లాడారు.

English summary

Telangana Chief Minister KCR announced a scheme for handloom workers in the state. It has been announced that a handloom insurance scheme similar to farmer insurance will be introduced. He said that orders have already been given to the authorities for this and an exercise is underway.