హైదరాబాద్ ను బరాబర్ ఇస్తాంబుల్ చేస్తాం; అవసరమైతే కేంద్రంపై యుద్ధం చేస్తాం: సీఎం కేసీఆర్

తెలంగాణ శాసనసభ సమావేశాల్లో భాగంగా గురువారం తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పల్లె, పట్టణ ప్రగతిపై జరిగిన చర్చలో సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానమిచ్చారు. రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్ నగరాన్ని ఇస్తాంబుల్ లాగా తీర్చిదిద్దుతామని సీఎం కేసీఆర్ పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్ పాత నగరాన్ని ఇస్తాంబుల్ చేస్తామనడంలో తప్పులేదని, కలలు కనడం కూడా తప్పేనా అంటూ మాట్లాడిన కేసీఆర్ బరాబర్ చేసి చూపిస్తామని స్పష్టం చేశారు. కరీంనగర్ ను డల్లాస్ చేస్తామని చెప్పలేదని రోప్ వే బ్రిడ్జ్ కావాలని మంత్రి గంగుల కమలాకర్ అడిగిన క్రమంలో కరీంనగర్ పక్కనే ఉన్న నదీ, కాలువలను అందంగా తీర్చిదిద్దుకుంటే కరీంనగర్ డల్లాస్ లా కనిపిస్తుందని చెప్పానని, అది కూడా తప్పేనా అంటూ కేసీఆర్ ప్రశ్నించారు.

As part of the Telangana Legislative Assembly meetings, Telangana CM KCR said that Hyderabad, will be transformed into Istanbul,Center neglecting telangana, Will fight on center if necessary, said CM KCR.