ప్రతిపక్షాలకు కేసీఆర్ మాస్టర్ స్ట్రోక్-ఆ పథకం బయటకు తీస్తే బ్రహ్మాస్త్రమే..?-కసరత్తుల్లో నిమగ్నమైన సీఎం?

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కొద్ది నెలల క్రితం ఓ బహిరంగ సభలో మాట్లాడుతూ... తమ అమ్ములపొదిలో దాచి ఉంచిన పథకాలను బయటకు తీస్తే ప్రతిపక్షాలు ఖతమే అంటూ వ్యాఖ్యానించారు. ఈ క్రమంలోనే దళిత బంధు పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టి తెలంగాణలో అత్యధిక జనాభా ఉన్న సామాజికవర్గాన్ని తమవైపు తిప్పుకునే ప్రయత్నం చేశారు. తాజాగా ఆయన రైతులకు సంబంధించి మరో కీలక పథకానికి రూపకల్పన చేస్తున్నట్లు ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. ఒకరకంగా ఇది కేసీఆర్ వదలబోయే బ్రహ్మాస్త్రం అని... ప్రతిపక్షాలను చావుదెబ్బ కొట్టడం లాంటిదేననే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. ఇంతకీ కేసీఆర్ తీసుకురాబోతున్న ఆ పథకమేంటి...

English summary

There is a speculation that CM KCR is working on a scheme to give pension Rs 5,000 per month to farmers in Telangana. If CM KCR will launch this scheme trs might won for the third time in the state.