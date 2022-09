మునుగోడు ఎన్నిక అప్పుడే : అభ్యర్ది - సర్వే రిపోర్టు పై కేసీఆర్ క్లారిటీ..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారిన మునుగోడు ఉప ఎన్నిక పైన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ దిశా నిర్దేశం చేసారు. కీలక అంశాలను పార్టీ నేతలకు వెల్లడించారు. టికెట్ పైన స్పష్టమైన సంకేతాలు ఇచ్చారు. ఉప ఎన్నికకు సంబంధించి ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లా నాయకులతో కేసీఆర్‌ సమీక్షించారు. ఉప ఎన్నికను ప్రోత్సహించిన బీజేపీ ఇప్పుడు భయపడుతోందని ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు. అదే సమయంలో ఎన్నికలు ఎప్పుడు జరుగుతాయనే దాని పైన ఆసక్తి కర అంశాలను షేర్ చేసుకున్నారు.

English summary

CM KCR Review with Nalgonda Districts party leaders on Munugodu by poll, CM Says Elections may be annouced in October, Polling to be in November.