ఆ విషయంలో ప్రధాని మోడీతో గొడవ పెట్టుకున్నా .. అసెంబ్లీలో కేంద్రాన్ని టార్గెట్ చేసిన సీఎం కేసీఆర్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ పట్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్య వైఖరి ప్రదర్శిస్తోందని వర్షాకాల శాసనసభ సమావేశాలలో సీఎం కేసీఆర్ అసెంబ్లీ వేదికగా ధ్వజమెత్తారు. తెలంగాణ అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాలు నాలుగో రోజున శాసనసభ, శాసనమండలి ఉభయసభల్లోనూ ఈరోజు ఉదయం 10 గంటల నుండి ప్రశ్నోత్తరాలను ప్రారంభించారు. అసెంబ్లీ సమావేశాలలో సోమవారం దళిత బంధు పథకం, హైదరాబాద్ నగరంలో చెరువుల సుందరీకరణ, ప్రపంచ వారసత్వ కట్టడం, హైదరాబాద్ నగరంలో దోమలు ఈగల బెడద, వంతెనల మంజూరు, ఐటీఐని షాద్ నగర్ కు మార్చడం వంటి అనేక అంశాలు చర్చిస్తున్నారు.

English summary

Speaking on the historic heritage monuments of Telangana, CM KCR said that the Center does not care about Telangana in tourism. KCR said that he has a fight with Modi and Amit Shah in his last visit to Delhi.